В Чехии предложили лишить Зеленского ордена Белого льва

В Чехии предложили лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. Об этом сообщило информационное агентство ČTK .

Партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) намеревалась вынести идею на встречу лидеров партий правительственной коалиции и внести в палату депутатов, чтобы парламентарии рекомендовали президенту Чехии лишить Зеленского награды.

«Мы не можем молчать по поводу того, что наша высшая государственная награда находится у человека, присваивающего военным подразделениям имена нацистских чудовищ», — сказал депутат нижней палаты Йиндржих Райхл.

Зеленского наградил орденом Белого льва бывший президент Милош Земан после 24 февраля 2022 года. Лишить награды может только действующий глава государства.

Ранее польские власти лишили Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после его решения о присвоении подразделению ВСУ названия в честь «героев УПА*».

*Запрещенная в России экстремистская организация.