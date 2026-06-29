Захарова: участники УПА были матерыми нацистами и имеют последователей в Киеве

Участников Украинской повстанческой армии (УПА)* в России давно признали матерыми нацистами и не заигрывали с их последователями. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщил ТАСС .

Подписать документ о памяти жертв УПА* предложила группа депутатов Европарламента из Польши. Захарова связала новый виток напряженности между Варшавой и Киевом с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев этого подразделения.

«Участники УПА* — матерые нацисты. В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве», — сказала дипломат.

Захарова также выразила мнение, что после решения о смене названия подразделения ВСУ украинский лидер фактически оскорбил поляков, но вместо критики получил награду.

Ранее в Польше заявили о намерении изъять здание, где прежде располагалось российское генконсульство. Захарова подчеркнула, что такие решения должны приниматься путем консультаций.

*Запрещенная в России экстремистская организация.