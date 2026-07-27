Планы киевского режима по созданию на территории Киево-Печерской лавры так называемого украинского национального пантеона превратят ее в место поклонения сатане*. На это на брифинге указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила о словах главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова, который рассказал о некоторых деталях по созданию пантеона.

«По его словам, этот мемориальный погост не предназначен для собирания мощей. Там, сказал он, будут перезахоронены не 300-500 человек, а несколько десятков „выдающихся украинцев“», — подчеркнула Захарова.

Алферов, добавила она, отмечал, что в лавру не собираются переносить прах украинских классиков, в том числе Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко и Ивана Котляревского.

«Судя по всему, власти вознамерились отдать предпочтение тем, кто известен исключительно и только кровавыми преступлениями», — заметила официальный представитель МИД.

Для всех, кто заправляет на Украине, обратила она внимание, Киево-Печерская лавра стала не обителью для общения с Богом, а «местом поклонения сатане*».

Захарова также отметила, что перезахоронение останков лидера Организации украинских националистов (ОУН)** Степана Бандеры и командующего Украинской повстанческой армией (УПА)* Романа Шухевича на территории лавры станет беспрецедентным осквернением святой обители.



*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.

**Запрещенные в России экстремистские организации.