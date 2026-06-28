Ирония истории. Почему скандальный польский орден Зеленскому вручили во дворце Бельведер
Медведев предложил изъять резиденцию у Польши дворец Бельведер
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал подумать об изъятии у Польши Дворца Бельведер в Варшаве. Именно в этом месте несколько лет назад польское руководство вручило главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого Орла.
Скандал из-за ордена
Награду украинскому лидеру 5 апреля 2023 года торжественно передали в резиденции президента Польши — в мемориальном комплексе, история которого тесно связана с Россией. Орден вручил находившийся тогда на посту главы государства Анджей Дуда.
Крупный скандал вокруг награждения разгорелся после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Этим президент республики не ограничился — он также присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
Польское руководство в ответ на героизацию нацистов лишило Зеленского ордена Белого Орла. Вслед за этим пошла реакция и на Украине — стали распространяться антипольские настроения, от наград республики отказался ряд украинских политиков.
История с дворцом
В то же время на фоне конфликта вокруг ордена Польша заявила о намерении отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский рассказал, что в городской суд уже подали иск о передаче недвижимости.
Сейчас Генконсульство России в Гданьске не работает — оно закрылось в декабре прошлого года по решению властей. Здание является российской собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование, рассказал РИА «Новости» временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на действия польского руководства предложил принять зеркальные меры. По его словам, российская сторона может предъявить республике иск об изъятии дворца Бельведер.
«Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оглоедами бессмысленно», — сообщил политик.
Медведев напомнил, что дворец, в котором теперь находится резиденция президента, построили на средства российской казны.
«Да-да! Это русские деньги!», — подчеркнул он.
Политик призвал рассмотреть возможность изъятия объекта из «чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita».
Сообщение о планах Польши также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться сторонами в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.