Ирония истории. Почему скандальный польский орден Зеленскому вручили во дворце Бельведер

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал подумать об изъятии у Польши Дворца Бельведер в Варшаве. Именно в этом месте несколько лет назад польское руководство вручило главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого Орла.

Скандал из-за ордена

Награду украинскому лидеру 5 апреля 2023 года торжественно передали в резиденции президента Польши — в мемориальном комплексе, история которого тесно связана с Россией. Орден вручил находившийся тогда на посту главы государства Анджей Дуда.

Крупный скандал вокруг награждения разгорелся после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Этим президент республики не ограничился — он также присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

Польское руководство в ответ на героизацию нацистов лишило Зеленского ордена Белого Орла. Вслед за этим пошла реакция и на Украине — стали распространяться антипольские настроения, от наград республики отказался ряд украинских политиков.