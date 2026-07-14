Глава Минобороны Польши призвал выгнать молодых украинцев на родину
В Польше призвали вернуть украинцев призывного возраста на родину, чтобы они вступили в ряды ВСУ. Об этом глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале Janusz Jaskółka.
«Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны <…> служить родине», — сказал министр обороны.
Косиняк-Камыш также добавил, что украинцев, разъезжающих на люксовых автомобилях и нарушающих польские законы, следует депортировать.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что поляки наконец-то проснулись и перестали закрывать глаза на проявления нацизма на Украине.
До этого президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского изменить название одного из подразделений ВСУ, которому присвоили наименование «имени героев УПА»*.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.