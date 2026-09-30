На борту самолета Flydubai не было ни одного россиянина, сообщили в генконсульстве

Генконсульство России: на борту самолета Flydubai не было ни одного россиянина

В самолете Flydubai, экстренно приземлившемся в Саудовской Аравии после инцидента на борту, не было ни одного гражданина России. Об этом 360.ru сообщили в Генеральном консульстве России в Дубае.

«По информации, полученной Генеральным консульством Российской Федерации в Дубае непосредственно от представителей авиакомпании FlyDubai, граждан России на борту воздушного судна зарегистрировано не было», — отметили дипломаты.

В консульстве подчеркнули, что распространившиеся ранее в СМИ слухи о том, что один из пилотов якобы является россиянином, не соответствуют действительности.

Днем 30 сентября самолет компании Flydubai, летевший рейсом Дубай — Тель-Авив, подал сигнал о захвате и перестал выходить на связь. Борт экстренно посадили в Саудовской Аравии.

По сообщениям израильских СМИ, второй пилот во время полета ударил напарника ножом и бросил воздушное судно в крутое пике.