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    На борту самолета Flydubai не было ни одного россиянина, сообщили в генконсульстве

    Генконсульство России: на борту самолета Flydubai не было ни одного россиянина

    Artur Widak/ZUMAPRESS.com
    Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    В самолете Flydubai, экстренно приземлившемся в Саудовской Аравии после инцидента на борту, не было ни одного гражданина России. Об этом 360.ru сообщили в Генеральном консульстве России в Дубае.

    «По информации, полученной Генеральным консульством Российской Федерации в Дубае непосредственно от представителей авиакомпании FlyDubai, граждан России на борту воздушного судна зарегистрировано не было», — отметили дипломаты.

    В консульстве подчеркнули, что распространившиеся ранее в СМИ слухи о том, что один из пилотов якобы является россиянином, не соответствуют действительности.

    Днем 30 сентября самолет компании Flydubai, летевший рейсом Дубай — Тель-Авив, подал сигнал о захвате и перестал выходить на связь. Борт экстренно посадили в Саудовской Аравии.

    По сообщениям израильских СМИ, второй пилот во время полета ударил напарника ножом и бросил воздушное судно в крутое пике.

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