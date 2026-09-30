Пилота, который ударил ножом напарника на борту самолета Flydubai, арестовали
Власти Саудовской Аравии арестовали пилота, который ударил ножом напарника
Пилота, который ударил напарника ножом на самолете компании Flydubai, арестовали. Сейчас власти Саудовской Аравии допрашивают его, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как подчеркнул израильский премьер, страна поддерживает тесный контакт с органами — для обеспечения безопасности пассажиров, которые были на борту и их возвращения. Нетаньяху поручил спецслужбам подготовиться к дополнительным возможным угрозам, которые вполне могут возникнуть после произошедшего в воздухе.
Премьер-министр также рассказал, что поговорил с израильтянином, который смог пройти в кабину вместе с одним из членов экипажа и пострадавшим пилотом, «пока тот еще был жив» и обезвредил нападавшего, что пытался вывести из строя системы управления борта.
«Другой член летного экипажа вошел в кабину и сумел стабилизировать самолет. Я отдаю честь этим героям, проявившим исключительную находчивость и мужество. Они спасли множество жизней и предотвратили страшную катастрофу», — подчеркнул Нетаньяху
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Сейчас все пассажиры в безопасности.
Ранее стало известно, что Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai в Тель–Авив. Авиаперевозчик нарушил соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс в еврейское государство пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений.