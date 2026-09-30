Пилота, который ударил ножом напарника на борту самолета Flydubai, арестовали

Пилота, который ударил напарника ножом на самолете компании Flydubai, арестовали. Сейчас власти Саудовской Аравии допрашивают его, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху .

Как подчеркнул израильский премьер, страна поддерживает тесный контакт с органами — для обеспечения безопасности пассажиров, которые были на борту и их возвращения. Нетаньяху поручил спецслужбам подготовиться к дополнительным возможным угрозам, которые вполне могут возникнуть после произошедшего в воздухе.

Премьер-министр также рассказал, что поговорил с израильтянином, который смог пройти в кабину вместе с одним из членов экипажа и пострадавшим пилотом, «пока тот еще был жив» и обезвредил нападавшего, что пытался вывести из строя системы управления борта.

«Другой член летного экипажа вошел в кабину и сумел стабилизировать самолет. Я отдаю честь этим героям, проявившим исключительную находчивость и мужество. Они спасли множество жизней и предотвратили страшную катастрофу», — подчеркнул Нетаньяху

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Сейчас все пассажиры в безопасности.

Ранее стало известно, что Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai в Тель–Авив. Авиаперевозчик нарушил соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс в еврейское государство пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений.