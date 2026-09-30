Самолет Flydubai, подавший сигнал о захвате, резко спикировал до 4,5 тысячи метров

ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался устроить авиакатастрофу

Причиной происшествия на рейсе Дубай — Тель-Авив компании Flydubai могла стать попытка одного из пилотов устроить катастрофу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

По сведениям телеканала i24News, которые также привел ТАСС, второй пилот, гражданин Омана, в воздушном пространстве Иордании ударил ножом своего коллегу, перехватил управление и направил самолет в пике.

Согласно данным сервиса для отслеживания полетов, в этот момент борт с почти звуковой скоростью снизился с 10 до 4,5 тысячи метров.

Экипаж при помощи пассажиров обезвредил нападавшего, полет выровняли, а два оказавшихся в салоне летчика-иностранца помогли совершить посадку в Саудовской Аравии.

Пока неясно, намеревался ли пилот угнать воздушное судно, направить его в землю или на какие-то объекты.

Днем в среду самолет подал сигнал о захвате, после чего перестал выходить на связь. Затем борт посадили в Саудовской Аравии.