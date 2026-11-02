Телеведущую Марту Стюарт раскритиковали за костюм на Хеллоуин

Телеведущая Марта Стюарт столкнулась с волной критики после Хеллоуина. Поводом стал ее костюм бездомной, снимки в котором она опубликовала в соцсети Instagram*.

Для создания образа Стюарт надела рваную одежду и измазала лицо грязью. В руках ведущая держала картонку с надписью «Я голодна, помогите мне».

Пользователи Сети раскритиковали такой выбор. По их мнению, он подчеркивает огромный разрыв между богатыми и теми, кто оказался в отчаянном положении. В комментариях отметили, что телеведущая никогда не была так далека от простых людей.

Стюарт уже принесла свои извинения. В посте она порассуждала о проблеме бездомных в США и мире и подчеркнула, что этот вопрос ее очень волнует.

«Меня огорчает, что мой вчерашний костюм на Хэллоуин, который должен был привлечь больше внимания к очень серьезной проблеме бездомности, оскорбил людей, чего я никогда не хотела», — заявила Стюарт изданию Page Six.

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