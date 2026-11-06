Оператор «Турецкого потока» подал иск в суд России к Gasunie и «Нафтогазу»

Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к нидерландской компании Gasunie Transport Services и украинскому «Нафтогазу». Документ зарегистрировали в картотеке арбитражных дел, сообщил ТАСС .

Заявление поступило в суд 5 ноября. Первое заседание назначили на 1 декабря. Третьим лицом в разбирательстве указан «Газпром».

Категория дела относится к корпоративному спору. Содержание конкретных претензий South Stream Transport B. V. к двум компаниям пока что не раскрывается.

Ранее в Осло окружной суд разрешил «Нафтогазу» арестовать в норвежской столице пять российских объектов недвижимости.

Под ограничения подпали четыре кооперативные квартиры и многоквартирный дом в районе Фрогнер. Залог по делу составил 40 миллиардов норвежских крон. С учетом судебных издержек и процентов сумма требований достигает 57 миллиардов крон.