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    «Каким должен быть лидер». Американский журналист назвал Путина образцом для подражания

    Журналист Хинкл: Путин — пример настоящего лидера

    Фото: РИА «Новости»

    Американский журналист Джексон Хинкл назвал президента России Владимира Путина образцом настоящего лидера. Об этом он написал в соцсети X.

    Так Хинкл отреагировал на заявление российского президента о Балтийском море. Путин отметил, что Москва выступает за соблюдение международного права в регионе, но готова ответить на любые недружественные действия. При этом президент отметил, что Москва не хочет повторения в Балтике ситуации, подобной той, что складывается в Ормузском проливе.

    «Путин — это то, каким и должен быть настоящий лидер», — подчеркнул журналист.

    Ранее Путин завершил программу международных мероприятий в Москве. На саммиты и переговоры с зарубежными лидерами он потратил почти 32 часа.

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