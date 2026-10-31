Американский журналист Джексон Хинкл назвал президента России Владимира Путина образцом настоящего лидера. Об этом он написал в соцсети X .

Так Хинкл отреагировал на заявление российского президента о Балтийском море. Путин отметил, что Москва выступает за соблюдение международного права в регионе, но готова ответить на любые недружественные действия. При этом президент отметил, что Москва не хочет повторения в Балтике ситуации, подобной той, что складывается в Ормузском проливе.

«Путин — это то, каким и должен быть настоящий лидер», — подчеркнул журналист.

Ранее Путин завершил программу международных мероприятий в Москве. На саммиты и переговоры с зарубежными лидерами он потратил почти 32 часа.