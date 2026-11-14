Более 10 человек пострадали в пожаре на химзаводе в Бразилии

Мощный взрыв и пожар произошли на химическом предприятии в Бразилии. Об этом сообщил телеканал RT в телеграм-канале .

«Пострадали минимум 12 человек. В момент взрыва на заводе находились около 50 сотрудников», — сообщил телеканал.

На кадрах виден момент взрыва. В небо взвился столб огня и дыма. Судя по видео, взрыв довольно масштабный.

В октябре на канадской военной базе произошел крупный пожар. Погибли четыре человека, пострадали десятки военнослужащих. Вспыхнувший огонь раздул ураганный ветер. Сразу после пожара сообщили о 39 пострадавших, 19 из которых были в тяжелом состоянии. Больница в Эдмонтоне ввела специальный «оранжевый код», который используют только при катастрофах с большим числом пострадавших.