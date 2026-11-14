360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Более 10 человек пострадали в пожаре на химзаводе в Бразилии

    Фото: Пресс-служба МЧС

    Мощный взрыв и пожар произошли на химическом предприятии в Бразилии. Об этом сообщил телеканал RT в телеграм-канале.

    «Пострадали минимум 12 человек. В момент взрыва на заводе находились около 50 сотрудников», — сообщил телеканал.

    На кадрах виден момент взрыва. В небо взвился столб огня и дыма. Судя по видео, взрыв довольно масштабный.

    В октябре на канадской военной базе произошел крупный пожар. Погибли четыре человека, пострадали десятки военнослужащих. Вспыхнувший огонь раздул ураганный ветер. Сразу после пожара сообщили о 39 пострадавших, 19 из которых были в тяжелом состоянии. Больница в Эдмонтоне ввела специальный «оранжевый код», который используют только при катастрофах с большим числом пострадавших.

    Читайте также

    Польша объявила о начале спецоперации у границы с Россией

    Посольство России освободило соотечественника из колл-центра в Мьянме

    В Белоруссию вернулась хахуля

    В ЕС выдвинули трех кандидатов на место переговорщика с Россией

    Политолог объяснил, к чему приведет поддержка премьера Польши со стороны ЕС

    Оператор «Турецкого потока» подал иск в суд России к Gasunie и «Нафтогазу»

    МИД вызвал временного поверенного в делах Норвегии после ареста имущества России

    В Госдепе США выразили соболезнования в связи со смертью посла РФ Дарчиева

    Китай запланировал высадить первых космонавтов на Луну до 2030 года

    Турция предложила США площадку для переговоров по Украине

    СМИ сообщили, что переговоры в Абу-Даби снова идут за закрытыми дверями

    Число въехавших в Россию граждан Украины за год сократилось на 26%