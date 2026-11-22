Президент США Дональд Трамп допустил возобновление ударов по Ирану после Нового года, если не удастся добиться соглашения. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.

Трамп обвинил иранских переговорщиков в затягивании переговорного процесса, а также в продолжении эскалации боевых действий после выборов в США.

«Сейчас они более агрессивны, чем до выборов. <…> Они постоянно разговаривают, все, что они делают — разговаривают», — сказал он.

Он добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются через катарских посредников. Авторы материала отметили, что заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающейся военно-морской блокады иранских портов в связи с более масштабным конфликтом в Ормузском проливе.

Ранее КСИР атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США.