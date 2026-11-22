Трамп заявил о возможном возобновлении ударов по Ирану после Нового года
Президент США Дональд Трамп допустил возобновление ударов по Ирану после Нового года, если не удастся добиться соглашения. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.
Трамп обвинил иранских переговорщиков в затягивании переговорного процесса, а также в продолжении эскалации боевых действий после выборов в США.
«Сейчас они более агрессивны, чем до выборов. <…> Они постоянно разговаривают, все, что они делают — разговаривают», — сказал он.
Он добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются через катарских посредников. Авторы материала отметили, что заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающейся военно-морской блокады иранских портов в связи с более масштабным конфликтом в Ормузском проливе.
Ранее КСИР атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США.