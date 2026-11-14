Рубио срочно приехал в Белый дом из-за коллапса в аэропортах

Госсекретарь США Марко Рубио из-за проблем в воздушном пространстве страны приехал в Белый дом поздно вечером в пятницу. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Коллапс в аэропортах страны вызвал общенациональный запрет на вылеты, который ввели в целях безопасности. Ограничения вступили в силу в 23:53 по московскому времени и были рассчитаны предположительно до 07:00–07:30 субботы.

«Они собирают всю команду, чтобы собрать всю необходимую информацию, чтобы президент мог определить дальнейший план действий», — сообщил корреспондент Fox News.

Немногим позже издание Associated Press сообщило, что Федеральное авиационное управление США разрешило вылеты из всех аэропортов на территории страны.

Глава Минтранса США признал, что запрет затронул все центры управления воздушным движением. А министр внутренней безопасности заявил, что правительство «ничего не исключает».