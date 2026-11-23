NYT: жена Трампа показала шанс на мир, усадив рядом представителей РФ и Украины

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала, что урегулирование украинского кризиса возможно, усадив представителей России и Украины рядом друг с другом на мероприятии в Белом доме. На это указала газета The New York Times .

Речь идет о встрече, прошедшей 5 ноября в Большом фойе Белого дома. В мероприятии участвовали российские и украинские представители, входившие в делегации своих стран на переговорах о частичном прекращении огня в Херсонской области. Журналисты отметили, что Мелания Трамп лично дала указание посадить их друг с другом.

Также жена президента США отыскала в архивах Белого дома предметы, олицетворяющие мир. В их числе — аптечка, которую вынесли из здания после пожара, устроенного британскими военными в 1812-м.

Представитель первой леди Марк Бекман охарактеризовал ее поступок как необычный. По его словам, так Мелания Трамп пыталась показать, что примирение возможно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о работе над более масштабным перемирием на Украине.