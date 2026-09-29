Пентагон сообщил о закупке управляемых ракет AMRAAM почти на 21 млрд долларов

Пентагон заключил договор с корпорацией RTX на производство управляемых ракет AMRAAM. Сумма контракта составила почти 21 миллиард долларов, сообщили в американском военном ведомстве .

«Военное министерство объявило о заключении с компанией Raytheon <…> контракта, который представляет собой пятилетний многолетний контракт с опцией продления на два года и стоимостью до 20,7 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет класса „воздух-воздух“ средней дальности AMRAAM», — отметили на сайте Пентагона.

В министерстве заявили, что этот контракт расширит промышленную базу по производству боеприпасов. Производство ракет AMRAAM увеличится почти вдвое по сравнению с предыдущими показателями.

В августе прошлого года США заказали Raytheon ракеты AIM-120 AMRAAM на сумму 3,5 миллиарда долларов для поставок на Украину. Заказанные ракеты обещали произвести к 2031 году.