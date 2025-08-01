США заказали ракеты AMRAAM для Украины

Пентагон: США заказали ракеты на 3,5 миллиарда долларов, в том числе для Украины

США заказали оборонной компании Raytheon ракеты AIM-120 AMRAAM на сумму 3,5 миллиарда долларов для поставок в несколько стран, в том числе на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ведомстве отметили, что заказанные ракеты построят ко второй половине 2031 года.

Боеприпасы поставят Австралии, Канаде, Тайваню, Кувейту, Швейцарии, Японии, Дании, Бельгии, Венгрии. В списке получателей также находятся Финляндия, Испания, Польша, Литва, Великобритания, Германия, Израиль и Украина.

AIM-120 AMRAAM — американские ракеты средней дальности класса «воздух-воздух», предназначенные для уничтожения целей за пределами видимости. Боеприпасы — основное вооружение для истребителей F-16 и F-22.

Ранее объем контрактов на военные перевозки увеличили в США после заявления Дональда Трампа о продолжении поставок оружия киевскому режиму.