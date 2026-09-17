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    Банда обокрала создателя «Свинки Пеппы» Марка Бейкера

    Дом автора «Свинки Пеппы» Марка Бейкера ограбили в Великобритании

    Фото: РИА «Новости»

    Двое рецидивистов вынесли элитные вещи и драгоценности на 65 тысяч фунтов стерлингов из особняка создателя «Свинки Пеппы» Марка Бейкера. Об этом сообщило издание The Sun.

    Преступники забрались в трехэтажный дом мультипликатора через окно второго этажа. Хозяева отлучились всего на полтора часа. Владельцы забыли активировать сигнализацию.

    Грабители забрали 15 дизайнерских сумок, дорогие чемоданы, часы Rolex и ювелирные украшения. После этого похитители спокойно уехали на электричке. В руках у них был украденный чемодан Louis Vuitton.

    Налетчиками оказались 41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи. Ранее они уже отбывали наказание за громкое преступление. В 2012 году подельники похитили картины Пикассо, Гогена и Матисса из музея в Нидерландах.

    Полиция установила слежку за бандитами. Спустя три дня налетчики вскрыли сейф с золотом и наличными в соседнем доме. Правоохранители задержали преступников прямо в автобусе во время попытки к бегству. При обыске у них нашли вещи Марка Бейкера.

    Ранее актрису петербургского театра ограбили почти на 150 миллионов рублей.