Банда обокрала создателя «Свинки Пеппы» Марка Бейкера

Двое рецидивистов вынесли элитные вещи и драгоценности на 65 тысяч фунтов стерлингов из особняка создателя «Свинки Пеппы» Марка Бейкера. Об этом сообщило издание The Sun .

Преступники забрались в трехэтажный дом мультипликатора через окно второго этажа. Хозяева отлучились всего на полтора часа. Владельцы забыли активировать сигнализацию.

Грабители забрали 15 дизайнерских сумок, дорогие чемоданы, часы Rolex и ювелирные украшения. После этого похитители спокойно уехали на электричке. В руках у них был украденный чемодан Louis Vuitton.

Налетчиками оказались 41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи. Ранее они уже отбывали наказание за громкое преступление. В 2012 году подельники похитили картины Пикассо, Гогена и Матисса из музея в Нидерландах.

Полиция установила слежку за бандитами. Спустя три дня налетчики вскрыли сейф с золотом и наличными в соседнем доме. Правоохранители задержали преступников прямо в автобусе во время попытки к бегству. При обыске у них нашли вещи Марка Бейкера.

Ранее актрису петербургского театра ограбили почти на 150 миллионов рублей.