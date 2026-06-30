США поставили условие Турции для продажи самолетов F-35
Euractiv: США могут продать Турции F-35 при передаче С-400 третьей стране
США могут вернуться к идее продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских комплексов С-400, но не вернет их России, а продаст третьей стране. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv.
Одним из возможных покупателей С-400 издание называет Южную Корею. США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году именно из-за приобретения российских систем ПВО. В Вашингтоне опасались, что Анкара сможет собрать данные об уязвимости истребителей.
Против передачи Турции самолетов активно выступают Израиль и Греция. Они утверждают, что это нарушит региональный баланс сил. Вопрос может обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.
Это же условие США поставили Турции в декабре 2025 года, заявлял посол страны Томас Баррак. По его словам, это нужно для соблюдения законодательства Соединенных Штатов.