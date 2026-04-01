Новейший F-35 рухнул к северу от Лас-Вегаса

Истребитель F-35 потерпел крушение на испытательном полигоне в Неваде 31 марта

На территории испытательного полигона в южной части штата Невада потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом официально сообщило командование 57-го крыла авиабазы Неллис в эфире KSNV News 3 .

Самолет упал около полудня по местному времени в 40 километрах к северо-востоку от Индиан-Спрингс, на закрытой федеральной территории испытательного полигона Невады (NTTR).

Согласно предварительным данным, пилот сообщил о трудностях с управлением и невозможности маневрирования за несколько минут до падения. Летчик успел катапультироваться.

Его нашли сотрудники поисково-спасательных служб. Пилота госпитализировали с незначительными травмами.

Военные указали, что крушение произошло в безлюдной зоне, поэтому угрозы гражданскому населению и наземной инфраструктуре нет.

Разбившийся борт принадлежал авиабазе Неллис — ключевом центре для отработки тактики воздушного боя и испытаний экспериментального вооружения. Новые и крайне дорогие F-35 являются основными самолетами этой базы.

Крушение произошло на фоне повышенной активности ВВС США: из-за конфликта на Ближнем Востоке интенсивность тренировочных полетов на полигонах Невады была увеличена вдвое.

Это уже вторая потеря самолета данного типа в США за последний месяц. В конце марта американский F-35 вынужден совершить аварийную посадку после боевого вылета над Ираном. Предположительно, в него попала ракета, пилот получил осколочные ранения.

В начале того же месяца военные Ирана сообщали о том, что сбили и другой истребитель США в небе над Кувейтом.