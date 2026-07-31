Истребитель пятого поколения F-35B разбился в США

В штате Калифорния истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в городе Сан-Диего. Об этом сообщило издание New York Post .

Истребитель Корпуса морской пехоты США разбился на авиабазе Маримар этим утром. На место крушения направили военных специалистов и экстренные службы. F-35 был приписан к третьему авиакрылу морской пехоты, 11-й авиагруппы морской пехоты.

На опубликованных кадрах были видны столбы черного дыма, исходящие от упавшего самолета. Пока отсутствует официальная информация о причинах крушения и состоянии пилота, который успел катапультироваться.

«Военные классифицировали крушение как „несчастный случай класса А“, что означает, что инцидент привел к смерти, постоянной нетрудоспособности, потере самолета или повреждению оборудования на сумму 2,5 миллиона долларов или более», — сообщило издание Fox 5 San Diego.

Ранее в Айдахо на авиашоу столкнулись и взорвались два истребителя.