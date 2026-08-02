В Иране заявили об уничтожении трех истребителей F-35 США

IRNA: КСИР уничтожил в Иордании три истребителя F-35 США и еще три повредил

Корпуc стражей исламской революции Ирана объявил о ракетной атаке по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, в ходе которой были уничтожены три истребителя F-35 США. Об этом сообщило агентство IRNA .

Иранские военнослужащие ударили несколькими баллистическими ракетами по ремонтному ангару и стоянке истребителей F-35. Это второе подобное заявление КСИО за последние дни.

«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», — говорится в материале.

Кроме того, в КСИР утверждают, что еще три таких же борта получили повреждения.

Ранее американское посольство призвало сограждан подготовиться к эвакуации с Ближнего Востока из-за возможного расширения географии иранских атак.