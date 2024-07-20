Объект энергетики получил повреждения в Сумской области

На территории Сумской области Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное» .

По данным журналистов, речь идет об объекте в Конотопском районе. На месте начали аварийно-восстановительные работы.

В ночь на 20 июля на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве, а также в Полтаве.

Западные СМИ отмечали, что из-за ударов российских войск по инфраструктуре экономика Украины оказалась на грани коллапса. По оценке журналистов, к зиме степень разрушения объектов энергетики в стране может достичь 90%. В крупных городах уже сейчас свет включают только на несколько часов.