Сегодня 11:04 Объект энергетики получил повреждения в Сумской области Фото: РИА «Новости»
На территории Сумской области Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил местный телеканал
«Общественное».
По данным журналистов, речь идет об объекте в Конотопском районе. На месте начали аварийно-восстановительные работы.
В ночь на 20 июля на фоне воздушной тревоги взрывы
прогремели в Киеве, а также в Полтаве.
Западные СМИ отмечали, что из-за ударов российских войск по инфраструктуре экономика Украины
оказалась на грани коллапса. По оценке журналистов, к зиме степень разрушения объектов энергетики в стране может достичь 90%. В крупных городах уже сейчас свет включают только на несколько часов.
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Сегодня 11:04 Объект энергетики получил повреждения в Сумской области
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