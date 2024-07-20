Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мэр Киева Кличко заявил о работе сил противовоздушной обороны.

Другие украинские СМИ сообщили, что были замечены беспилотники.

Несколько часов назад серия взрывов прогремела в Полтаве. Украинские военные предупредили о ракете, летящей из Харьковской в Полтавскую область, а местные СМИ — о группе беспилотников, направляющихся в сторону Миргорода.

Ранее сильные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги 17 июля. Также работали силы ПВО.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы у аэродрома.

Еще раньше в Одесской области прозвучал взрыв. Региональные власти объявили воздушную тревогу, которая затем распространилась еще на пять регионов страны.