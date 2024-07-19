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Berliner Zeitung: удары российской армии истощили энергоинфраструктуру Украины

Фото: РИА «Новости»

Экономика Украины оказалась на грани коллапса из-за российских ударов по инфраструктуре. Это может привести к тому, что правительству Владимира Зеленского навяжут мир. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По данным источников издания, к зиме степень разрушения украинской инфраструктуры, производящей энергетику, может достичь 90%. Уже сейчас свет в крупных городах дают не более чем на шесть часов, «несмотря на импорт электроэнергии из Словакии и Австрии через Венгрию».

При этом Украина ремонтирует объекты только при крайней необходимости. Во-первых, ей не хватает запчастей; а во-вторых, из-за опасения новых ударов России, которые обесценят работу.

Также издание отметило, что часть крупных источников энергии, например Запорожская АЭС, оказалась под контролем России, а еще часть вышла из строя.

При этом, как считают авторы статьи, Запад недостаточно поддерживает Украину. По их мнению, все это может привести к тому, что правительству Зеленского навяжут мир.

Ранее аналитик Андриан Прокип предрек Украине самую тяжелую зиму с начала конфликта.

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