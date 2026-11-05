Турция обвинила ЕС в двойных стандартах после доклада Еврокомиссии

Турция отвергла критику Еврокомиссии по поводу политической ситуации, судебной системы и соблюдения основных прав в стране. Об этом сообщили в заявлении на официальном сайте ведомства.

«Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции. Мы отвергаем содержащиеся в докладе необоснованные утверждения, в особенности касающиеся политических критериев, судебной системы и основных прав», — отметили дипломаты.

В Анкаре также заявили, что поддержка Евросоюзом греков-киприотов помешала поиску решения кипрского вопроса. Кроме того, турецкий МИД не согласился с оценками Еврокомиссии по Восточному Средиземноморью и соглашению Турции с Ливией.

При этом в ведомстве положительно оценили выводы Еврокомиссии о прогрессе Турции в экономической и денежно-кредитной политике, развитии рыночных механизмов и способности конкурировать на европейском рынке. МИД также приветствовал признание вклада страны в устойчивость цепочек поставок, оборону и безопасность и вновь призвал модернизировать Таможенный союз с ЕС.

Ранее источник РИА «Новости» в правительстве Турции заявил, что Анкара планирует следить за переговорами по Украине в Абу-Даби и рассчитывает получить информацию об их результатах непосредственно от участников.