Поезд сошел с рельсов из-за столкновения с медведем в Японии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Японии после столкновения с медведем. Об этом сообщила железнодорожная компания JR Hokkaido .

Авария случилась на трассе между городами Асахикава и Вакканай на острове Хоккайдо. Пассажиры провели в поезде целую ночь — машинист опасался, что медведь ранен и может напасть.

Утром людей отправили на такси до ближайшей станции, но движение на трассе остановили.

В 2025 году вылазки медведей причинили населению Хоккайдо самый большой ущерб за все время ведения статистики с 1991 года. Животные разоряют посевы свеклы и кукурузы и фруктовые сады.

В России медведи начали впадать в зимнюю спячку и реже выходить к людям. Однако сезон остается опасным, пока животные не залягут в берлоги.