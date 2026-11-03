Польша объявила о начале спецоперации у границы с Россией
В Польше начали спецоперацию на границе с Россией под предлогом угрозы диверсий
Польские правоохранители приступили к проведению спецоперации на границе с Калининградской областью на фоне якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом заявил главный комендант полиции страны Марек Боронь, сообщило РИА «Новости».
По его словам, задействована большая группа полицейских, часть сил перебросили на границу из других регионов.
«В этой операции также участвуют контртеррористические подразделения», — подчеркнул Боронь.
Доказательств возникновения рисков провокаций и диверсий комендант не привел.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на слова о наличии «русского следа» в польском кризисе. Он напомнил, что попытки обвинить Россию являются привычной практикой западных стран.