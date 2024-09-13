Politico: США и Британия могут разрешить ВСУ наносить удары по России

Американские и британские власти во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН могут разрешить Украине наносить удары по территории России. Об этом сообщила газета Politico .

По данным источников издания, одной из тем заседания ГА ООН станет предложение Украины бить по России западным оружием. Встреча пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Источник газеты допустил, что в ближайшие выходные каких-либо заявлений на этот счет ждать не стоит. Другой собеседник Politico выразил надежду, что сделку подтвердят именно на полях Генассамблеи ООН.

Президент России Владимир Путин отмечал, что разрешение ВСУ на использование дальнобойного оружия по территории России сделает страны НАТО прямым участником конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что слова главы государства нашли адресатов.