Кремль указал на важность слов Путина об ударах западным оружием по России

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь территории страны предельно четкое и не требует двойных толкований. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что глава государства послал предельно четкий сигнал западным лидерам, которые его услышали и поняли.

«Заявление, которое вчера было сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — заявил Песков.

Президент России назвал снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия прямым участием в конфликте стран НАТО и Евросоюза.

Путин пояснил, что для определения целей украинским боевикам придется пользоваться данными спутников, которые принадлежат странам Запада, а также допускать иностранных военных к ракетным системам для определения полетных заданий.

Все это сделает европейские страны и входящие в НАТО государства прямыми военными противниками России. Поэтому страна оставит за собой право принимать решения, которые соответствуют уровню угроз в ее адрес.