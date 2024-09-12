Путин: разрешение на удары вглубь России изменит суть конфликта с Украиной

Если на Западе окончательно определятся насчет разрешений киевскому режиму наносить удары вглубь России, это укажет на прямое участие стран НАТО, США, ЕС в конфликте на Украине. На это указал президент Владимир Путин. Фрагмент его беседы с журналистом Павлом Зарубиным опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что ВСУ и так бьют по территории страны беспилотниками или при помощи другого вооружения.

«Тут происходит подмена понятий. <…> Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история», — указал он.

Путин напомнил, что Украина неспособна наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Этот факт, обратил внимание президент, подтвердят любые эксперты — и российские, и западные.

«Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, — ЕС или США, НАТО», — заметил он.

Ключевым моментом Путин назвал тот факт, что полетные задания в такие ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран Североатлантического альянса.

«И поэтому <…> речь идет о том, чтобы принять решение, участвуют напрямую страны НАТО в военном конфликте или нет. Если его примут, это будет означать не что иное, как прямое участие стран альянса, США, ЕС в войне на Украине. И это существенно меняет саму суть, природу конфликта», — заявил президент.

Глава государства заметил, что в таком случае станет ясно: натовский блок, США и европейские страны воюют с Россией.

«А если это так — имею в виду изменение самой сути конфликта, — мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать», — заключил Путин.