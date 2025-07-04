Кровлю центра культуры в Дзержинском отремонтируют к концу лета

Ремонт кровли культурно-эстетического центра в Дзержинском в Люберцах завершат в середине августа 2025 года. В ближайшее время начнется демонтаж старого покрытия.

Работы на объекте стартовали в середине июня.

«Объем большой — порядка 800 квадратных метров. Будет произведена замена покрытия кровли и стропильной системы, обустройство наружного водостока, монтаж элементов системы снегозадержания, а также ремонт чердачного помещения и вентиляционных шахт», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На объекте обрабатывают материалы огнебиозащитой, а после демонтируют старую кровлю.

«С большим пониманием отношусь к подрядчикам, которые осуществляют ремонт, не очень везет с погодой. И понятно, что все переживают за сроки проведения работ, но в данном случае важнее качество», — отметил депутат Совета депутатов Алексей Кочетков.

Культурно-эстетический центр в Дзержинском открыли 14 сентября 1996 года. В нем располагаются историко-краеведческая экспозиция, зал народных промыслов и студии художественного творчества. В учреждении проходят выставки профессиональных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.