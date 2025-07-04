Еще 6 новых тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту

Еще шесть новых тротуаров построили в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они появились в Королеве, Можайске, раменском и Одинцове.

Как рассказали в областном Минтрансе, всего дорожники обустроили около 1,5 километра новых тротуаров.

«Новые пешеходные дорожки повысят безопасность, обеспечат комфортный подход жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В Можайске новый тротуар построили в деревне Семеновское и на подходе к поселку Ворошилово. Там находятся памятники героям Бородинского сражения и Спасо-Бородинский монастырь.

Работы также провели в поселке Рылеево у Ганусовской школы и на подходе от остановки «Жилой городок», а также в городе Голицыно и на улице Советской в Королеве.

В ведомстве напомнили, что тротуары обустраивают для комфорта и безопасности жителей. Ознакомится с полной программой строительства можно по ссылке.