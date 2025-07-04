Свыше 160 дефектов на детских площадках устранят в Ленинском округе в июле

Ремонтные работы проводят муниципальные учреждения, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты. До конца месяца планируют устранить 165 дефектов на игровых площадках Ленинского округа.

Уточняется, что поломки и недочеты на детских площадках коммунальные службы выявляют при осмотре дворовых территорий и получая информацию от жителей в социальных сетях и на портале «Добродел». Среди таких дефектов — повреждения резинового покрытия, отломанные элементы игровых форм, нехватка песка в песочнице, замена или покраска лавочки или ограждения, удаление вандальных надписей и рисунков.

Начальник отдела благоустройства администрации округа Михаил Лосев рассказал, что треть всего объема работ выполнит муниципальное предприятие «Благоустройство». Еще столько же управляющая компания «СпецКоммунПроект» устранит во дворах микрорайонов Боброво, «Бутово Парк» и Дрожжино. Управляющие компании «Зеленые Аллеи» и «ГранельЖКХ» приведут в порядок по 15 площадок.

В июне текущего года сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали 210 игровых и спортивных площадок.