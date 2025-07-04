Летний парк в поселке Малаховка в Люберцах благоустроят к концу 2025 года

В Летнем парке в поселке Малаховка начали устанавливать сваи для театра и сцены. Общая готовность объекта составила 60%. Благоустройство завершится в IV квартале 2025 года.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни».

В планах — обустроить игровую зону с современными комплексами, спортивную территорию с памп-треком, площадку для выгула собак. Подрядчик также установит арт-объект, спроектированный по эскизам 1911 года, — театр со сценой, амфитеатром и гримерками для артистов.

«В настоящее время на территории парка ведутся работы по устройству оснований под пешеходные дорожки. Они будут выполнены из различных материалов: асфальтобетонного покрытия, плиточного покрытия и гранитного отсева. Строители приступили к монтажу свайного фундамента под арт-объект, монтируют забор», — отметила и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

Завершить благоустройство Летнего парка в поселке Малаховка планируют в IV квартале 2025 года.