Врип главы Дмитрова проверил благоустройство лесопарка в поселке Некрасовском

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

По поручению временно исполняющего обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова заместитель руководителя округа Сергей Лопатников проверил выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны, расположенной между микрорайонами Строителей и Трудовая в поселке Некрасовском. На территории активно ведутся земляные работы: устанавливаются бортовые камни, закладываются основания для будущего освещения, прокладываются кабели.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядчики продолжают работу в соответствии с утвержденным графиком.

«Новая пешеходная зона станет подарком для всех жителей Некрасовского. Здесь можно будет отдыхать всей семьей, заниматься спортом, проводить время с друзьями. Ход работ по благоустройству держу на личном контроле – важно, чтобы объект был сдан в срок и соответствовал всем стандартам качества», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Проект направлен на создание удобного и многофункционального пространства для людей разных возрастов. В скором времени здесь появятся комфортные зоны с навесами, качелями и скамейками, шесть площадок для пикников с мангалами и барбекю, крытые контейнерные площадки для сбора мусора и туалетный модуль, доступный для маломобильных граждан.

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Пешеходные маршруты и велодорожки станут неотъемлемой частью парка. Кроме того, предусмотрены детские игровые площадки, спортивная зона с тренажерами и полосой препятствий, а также памп-трек для любителей экстремального катания.

Особое внимание уделяется безопасности: территория будет оснащена системой видеонаблюдения «Безопасный регион» и современным уличным освещением.

Работы выполняются в рамках программы развития общественных пространств Дмитровского округа и направлены на повышение качества жизни местных жителей.

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