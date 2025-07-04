Врип главы Дмитрова проверил благоустройство лесопарка в поселке Некрасовском

По поручению временно исполняющего обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова заместитель руководителя округа Сергей Лопатников проверил выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны, расположенной между микрорайонами Строителей и Трудовая в поселке Некрасовском. На территории активно ведутся земляные работы: устанавливаются бортовые камни, закладываются основания для будущего освещения, прокладываются кабели.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядчики продолжают работу в соответствии с утвержденным графиком.

«Новая пешеходная зона станет подарком для всех жителей Некрасовского. Здесь можно будет отдыхать всей семьей, заниматься спортом, проводить время с друзьями. Ход работ по благоустройству держу на личном контроле – важно, чтобы объект был сдан в срок и соответствовал всем стандартам качества», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Проект направлен на создание удобного и многофункционального пространства для людей разных возрастов. В скором времени здесь появятся комфортные зоны с навесами, качелями и скамейками, шесть площадок для пикников с мангалами и барбекю, крытые контейнерные площадки для сбора мусора и туалетный модуль, доступный для маломобильных граждан.