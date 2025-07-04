Сезон сапсерфинга открыли в музее-заповеднике в Ленинском округе

Станция сапсерфинга Surf Spot возобновила работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Жители и гости Ленинского округа могут участие в групповом сплаве по реке Пахра или арендовать сап-борд для самостоятельных прогулок.

Групповой сплав рассчитан на 12 человек и включает путешествие по реке Пахра до дамбы, откуда участников забирает моторная лодка и возвращает на точку старта. Перед началом сплава проводят инструктаж по технике безопасности и основам управления сап-бордом. Продолжительность сплава — два часа, по его окончании организуют пикник с вкусными бургерами и чаем.

«На протяжении пути мы обязательно поддерживаем наших гостей, фотографируем, а на обратном пути, пока нас буксирует лодка, мы наслаждаемся прекрасными видами вокруг», — рассказала управляющая сапстанцией на реке Пахра Варвара.

Станция Surf Spot также предлагает уникальный рассветный сплав. В его программе — вечерний киносеанс, угощения, ранний завтрак и встреча рассвета на сап-борде.

Станция сапсерфинга Surf Spot также работает на территории национального конного парка «Русь» вблизи поселка Орлово.