На Западе заявили, что США ждут от Зеленского «победного плана»

Times: Байден не разрешит бить ракетами по РФ, пока Украина не представит план

Президент США Джо Байден не разрешит Украине наносить ракетные удары западным оружием вглубь территории России, пока президент Владимир Зеленский не представит ему свой «победный» план. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

«Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой „победный план“», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что имеются признаки того, что даже в случае отсутствия публичного одобрения Байденом использования ВСУ дальнобойных ракет он может разрешить передавать Киеву американские разведданные для помощи в применении Storm Shadow.

Кроме того, в команде Байдена царят разногласия по вопросу дальнобойных ракет. В Пентагоне и разведывательном сообществе страны предостерегают от использования такого оружия для ударов по России.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош назвал план Зеленского по нанесению ударов по территории России ширмой для властей США. По его словам, американцы сейчас пытаются изучить методы работы ПВО ВС РФ, в чем им помогают атаки ВСУ.