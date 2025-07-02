Систему водоснабжения модернизируют в Богородском округе

Активно ведутся капитальные работы по обновлению систем водоснабжения и водоотведения в Богородском округе. Только за последний месяц подмосковные водоканалы выполнили свыше четырех тысяч мероприятий по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры.

Специалисты провели ремонт сетей в ключевых локациях: на улицах Советской Конституции и Ильича в Ногинске, а также на Мариинской и Комсомольской в Электроуглях. Работы ведутся в рамках масштабной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

«Наша цель — создать безопасные и комфортные условия для жителей. Мы контролируем каждый этап, чтобы работы соответствовали стандартам и завершались в срок», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Благодаря слаженной работе специалистов количество засоров на канализационных сетях сократилось на 25% — с 1,6 тысяч до 1,2 тысяч случаев.

Помимо ремонта, в планах — дальнейшая модернизация сетей, внедрение энергоэффективных технологий и профилактика аварийных ситуаций. Эти меры позволят повысить надежность коммунальных систем и обеспечить стабильное водоснабжение для тысяч жителей Богородского округа.