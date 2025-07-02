Ветеран СВО из Лобни стал финалистом программы «Герои Подмосковья»

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Лобне Александр Бронников вошел в число 70 финалистов престижной областной программы. Теперь он получит обширную поддержку в профессиональном развитии.

В спецоперации Александр принимал участие с 2022 года. Он служил в должности командира мотострелковой роты.

Во время выполнения боевой задачи мужчина был тяжело ранен. Сейчас он вернулся домой и продолжает активную общественную работу, помогая ветеранам и их семьям.

«Участие в программе откроет новые возможности для нашего героя», — прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Отметим, что цель программы «Герои Подмосковья» — поддерживать ветеранов боевых действий и создавать условия для их профессионального и социального развития. Инициатором проекта выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Идею реализуют в рамках федеральной программы «Время героев».