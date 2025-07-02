Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья изменили статус дачных домов онлайн с января

В Московской области все желающие могут перевести статус дома из садового в жилой онлайн. С начала года этой возможностью воспользовались 2162 жителя региона.

Процедура касается недвижимости, расположенной в СНТ, с разрешенным видом использования «ведение садоводства». Процесс для удобства владельцев упростили.

«В первую очередь необходимо подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности, получив заключение по обследованию технического состояния объекта. Может быть и такое, что дом обременен правами третьих лиц, в этом случае должно быть еще нотариально удостоверенное согласие», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

После этого необходимо подать заявление на сайте госуслуг и дождаться решения, которое одновременно направляют в личный кабинет жителя и Росреестр. Процесс занимает не более 13 рабочих дней.

Дом должен соответствовать ряду требований: обладать фундаментом, окнами, холодным водоснабжением и канализацией, системой отопления, электричеством и вентиляцией.

Признание садового дома жилым позволяет владельцам получить прописку, налоговые вычеты, льготы на оплату электроэнергии и открывает ряд других возможностей.