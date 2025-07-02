Медведя заметили на даче в Иркутской области

Медведь проник на территорию частного участка в городе Усть-Илимске на северо-западе Иркутской области. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Babr Mash.
Журналисты сообщили, что ЧП произошло на одном из участков в СНТ «Лесники».
На опубликованном в Сети ролике видно, как зверь прошел во двор и искал еду. Медведя не остановил и лай собак. Покинул участок он только после того, как хозяин дачи громко накричал на животное.
Ранее в американском штате Калифорния медведи пробрались внутрь дома женщины, которая до этого пережила 11 краж со взломом. Коттедж американки был сильно поврежден, поэтому животные и смогли в него залезть.
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