В США возник раскол из-за разрешения ВСУ бить по России
FT: в США начался раскол по вопросу ударов Украины по территории России
В администрации президента США Джо Байдена разошлись мнения по поводу получения Украиной разрешения на удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом сообщило The Financial Times.
«Госдеп США прислушивается к аргументам Украины и ее западных союзников, Пентагон и разведывательное сообщество, наоборот, предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия для ударов по России», — отметили в публикации.
По данным издания, Байден заявил о том, что США рассматривают разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием на фоне раскола в администрации Белого дома. В Пентагоне указали на то, что в России уже перенесли самолеты на аэродромы, находящиеся вне зоны действия ракет ATACMS.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября прибыл в Киев, чтобы обсудить возможность применения ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российской территории.