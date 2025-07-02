Минобороны Украины обеспокоилось приостановкой военной помощи США

Минобороны Украины запросило переговоры с США по военным поставкам

Украина не получала официальных сообщений от руководства США о приостановке или пересмотре графиков военной помощи. Для выяснения всех деталей Министерство обороны страны обратилось в Пентагон с запросом о переговорах, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Там пояснили, что обратили внимание на появившиеся сообщения о задержке или приостановке поставок из утвержденных ранее пакетов военной помощи из США и намерены выяснить последние данные и получить подтверждение или опровержение этой информации.

«О результатах контактов с нашими американскими партнерами сообщат дополнительно на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины» — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в условиях продолжающихся боевых действий необходимо сохранить непрерывность пополнения запасов для систем противовоздушной обороны.

Сообщения о заморозке передачи на Украину вооружений появились в ряде американских СМИ в минувший вторник, 1 июля.

Источники NBC News сообщили, что приказ о приостановке военной помощи Украине отдал министр обороны США Пит Хегсет. Решение он принял для проведения внутреннего аудита из-за опустевших складов Пентагона на фоне передачи вооружений ВСУ и Армии обороны Израиля.

Под заморозку подпали десятки перехватчиков Patriot, сотни высокоточных снарядов GMLRS, ракеты Hellfire и боеприпасы для артиллерии.

Газета The New York Times отметила, что президент США Дональд Трамп пошел на такой шаг из-за истощения арсеналов. Вероятно, так источники трактовали заявление главы Белого дома о том, что достать для Украины новые ракеты Patriot очень сложно, а те, что остались, нужны американской армии.