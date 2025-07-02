Благоустройство Вишняковского лесопарка проверили в Балашихе

Депутаты совета городского округа Балашиха совместно с представителем Московской областной думы Владимиром Шапкиным, сотрудниками Министерства благоустройства и Министерства чистоты Подмосковья, Комитета лесного хозяйства, городской администрации и активными жителями провели выездную проверку состояния Вишняковского лесопарка. Основное внимание уделили соблюдению природоохранных норм, сохранности зеленых насаждений, состоянию пешеходных дорожек и зон отдыха, а также наличию несанкционированных свалок.

Первый этап благоустройства лесопарка, реализованный в рамках народной программы «Единой России», завершился в июне 2025 года. На следующем этапе работы затронут восточную часть парка и завершится обустройство западной.

«По итогам осмотра мы выявили ряд недочетов. Все они взяты на контроль, и профильные ведомства уже приступили к их устранению», — сообщил Геннадий Попов.

Вишняковский лесопарк служит важным звеном, соединяющим микрорайоны Первомайский, Дзержинский и Салтыковку, формируя единую зеленую зону для прогулок и отдыха. Вместе с лесопарками «Ольгинский» и «Пехорка» он укрепляет статус Балашихи как города с развитой сетью природных пространств.