План президента Украины Владимира Зеленского по нанесению ударов по российской территории западным оружием является лишь ширмой, за которой скрываются власти США. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

Американцы сами определят цели для нанесения ударов, а также займутся обслуживанием вооружения, заявил изданию член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Украина давно превратилась в инструмент Запада по борьбе с Россией. Это удобная игрушка, находящаяся в руках США, Британии и других государств. И в этом смысле я затрудняюсь даже представить себе момент, когда Зеленский диктует Вашингтону какие-то свои планы по целям», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас американцы пытаются изучить методы работы российского ПВО, в этом им помогают атаки ВСУ. Также он отметил, что Штаты относятся к солдатам ВСУ как к расходному материалу.

«Для них все эти военные давно превратились в инструмент реализации собственных интересов», — сказал Бартош.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить возможность применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории.