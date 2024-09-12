Украину превратят в ширму для ударов США по России
План президента Украины Владимира Зеленского по нанесению ударов по российской территории западным оружием является лишь ширмой, за которой скрываются власти США. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Американцы сами определят цели для нанесения ударов, а также займутся обслуживанием вооружения, заявил изданию член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Украина давно превратилась в инструмент Запада по борьбе с Россией. Это удобная игрушка, находящаяся в руках США, Британии и других государств. И в этом смысле я затрудняюсь даже представить себе момент, когда Зеленский диктует Вашингтону какие-то свои планы по целям», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что сейчас американцы пытаются изучить методы работы российского ПВО, в этом им помогают атаки ВСУ. Также он отметил, что Штаты относятся к солдатам ВСУ как к расходному материалу.
«Для них все эти военные давно превратились в инструмент реализации собственных интересов», — сказал Бартош.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить возможность применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории.