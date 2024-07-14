На Украине признались, что пытались совершить покушения на Путина

Спецслужбы Украины неоднократно пытались совершить покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов*, его слова привело издание Страна.ua.

«[Попытки] были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление Буданова*. Он отметил, что безопасность главы государства обеспечивают на должном уровне.

В мае на премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Политика ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. После ЧП его госпитализировали, врачам удалось спасти премьера. Владимир Путин назвал случившееся чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.