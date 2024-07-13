Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Путина. Песков назвал угрозы с украинской стороны очевидными.
«Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее Буданов заявил, что ВСУ хотят «отрезать» Крым по морю и суше. Депутат Михаил Шеремет напомнил, что полуостров за последние 10 лет переживал разного рода блокады со стороны Украины и обеспечил себе достаточную военную мощь.