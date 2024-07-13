«На должном уровне». Кремль — об обеспечении безопасности Путина

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о нескольких попытках покушения на Путина. Песков назвал угрозы с украинской стороны очевидными.

«Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Буданов заявил, что ВСУ хотят «отрезать» Крым по морю и суше. Депутат Михаил Шеремет напомнил, что полуостров за последние 10 лет переживал разного рода блокады со стороны Украины и обеспечил себе достаточную военную мощь.

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