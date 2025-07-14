Глава Истры Татьяна Витушева провела встречу с врачами клинической больницы

В рамках «Здравчаса» глава муниципалитета Татьяна Витушева, ее заместители, врачи Истринской клинической больницы и начальники территориальных отделов обсудили проделанную в округе работу и планы на будущее. Также собравшиеся рассмотрели обращения жителей.

Так, в селе Рождествено расширят фельдшерско-акушерский пункт, установят процедурные в Ивано-Алексинской амбулатории и в поликлинике на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре. Помимо этого, в Чеховской амбулатории появится стоматолог, дневной стационар в Костровской амбулатории оборудуют третьей койкой, а время ожидания ультразвукового исследования сократят.

Еще два центра заработают в Истринской клинической больнице:

«В ближайшее время мы планируем открыть центр тазовой хирургии, который позволит жителям округа получать высококвалифицированную помощь в лечении патологий, связанных с органами малого таза. Также появится центр для реабилитации пациентов после проведенных оперативных вмешательств в молочной железе», — рассказал заместитель главврача Истринской клинической больницы по лечебным вопросам Дмитрий Бурдин.

Отметим, что в этом году запустили рентген-машину, благодаря которой можно сделать флюорографию и маммографию, а также по просьбам жителей в Истре установили аппарат магнитно-резонансной томографии.

Кроме того, стартовал масштабный проект для разгрузки скорой помощи. В округе появилась служба неотложной помощи. Специалисты подразделения ежедневно выполняют от 46 до 65 выездов по Истре, а в Дедовске — до 50.

Работу по улучшению медицины администрация Истры совместно с врачами продолжит и дальше.