Спортсмены из Истры стали призерами состязаний за Кубок России по туризму

Спортсмены из Истры вернулись с победами с финала Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Соревнования посвятили памяти мастера спорта Советского Союза Виталия Кондратьева.

Соревнования проходили со 2 по 7 июля в поселке имени Цюрупы. За звание сильнейших боролись спортсмены из 25 регионов страны. Участникам пришлось проявить не только мастерство, но и выносливость, ведь старты проходили в непростых погодных условиях. Дистанции были сложными и в техническом, и в физическом плане.

Особенно отличились участники из Истры. Елизавета Огрызкова завоевала золото на личной длинной дистанции и серебро — в командном зачете. Иван Тельбух стал бронзовым призером по итогам всех личных дистанций. Татьяна Беляева и Анастасия Огрызкова также выиграли бронзу, но в составе сборной Московской области. Подготовкой команды занимался тренер Алексей Огрызков.